Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Алаев — о судействе: надеюсь, дальше всё будет нормально

Александр Алаев — о судействе: надеюсь, дальше всё будет нормально
Комментарии

Президент Мир РПЛ Александр Алаев высказался о судействе в российском первенстве после возобновления текущего сезона. Во всех матчах 19‑го тура РПЛ арбитры воспользовались помощью системы VAR.

— Видите ли прогресс в работе арбитров по сравнению с 1-м туром после возобновления сезона?
— Хотел бы пошутить про VAR‑вмешательства, но не буду. Я видел, что выступал [глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад] Мажич. Я это поддерживаю, я об этом говорил. Человек вышел и прокомментировал, нет информационного вакуума — это хорошо. Надеюсь, что мы с вами больше не будем обсуждать судейство. 1-й тур был экстраординарным, это сказал и сам господин Мажич. Если после каждого матча я буду комментировать судей, это будет неправильно. Надеюсь, что 1-й после рестарта тур РПЛ был беспрецедентный, а дальше всё будет нормально, — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

Материалы по теме
Александр Алаев рассчитывает, что меры РФС положительно скажутся на ситуации с VAR
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android