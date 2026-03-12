Александр Алаев — о судействе: надеюсь, дальше всё будет нормально

Президент Мир РПЛ Александр Алаев высказался о судействе в российском первенстве после возобновления текущего сезона. Во всех матчах 19‑го тура РПЛ арбитры воспользовались помощью системы VAR.

— Видите ли прогресс в работе арбитров по сравнению с 1-м туром после возобновления сезона?

— Хотел бы пошутить про VAR‑вмешательства, но не буду. Я видел, что выступал [глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад] Мажич. Я это поддерживаю, я об этом говорил. Человек вышел и прокомментировал, нет информационного вакуума — это хорошо. Надеюсь, что мы с вами больше не будем обсуждать судейство. 1-й тур был экстраординарным, это сказал и сам господин Мажич. Если после каждого матча я буду комментировать судей, это будет неправильно. Надеюсь, что 1-й после рестарта тур РПЛ был беспрецедентный, а дальше всё будет нормально, — приводит слова Алаева «Матч ТВ».