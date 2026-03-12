Артём Дзюба рассказал о встрече с тренером «Спартака» Хуаном Карседо
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал о встрече с главным тренером «Спартака» Хуаном Карлосом Карседо. Испанский специалист возглавил красно-белых зимой этого года. Дзюба — воспитанник академии московского «Спартака». В матче 20-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Акрон» со счётом 4:3.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18' 1:1 Солари – 23' 2:1 Ву – 41' 3:1 Мартинс – 45+2' 3:2 Беншимол – 57' 3:3 Болдырев – 62' 4:3 Маркиньос – 88'
«Мы с Карседо поздоровались, приятно пообщались. Так что всё нормально», — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 43 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (42), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (42). «Спартак» — шестой (35).
