Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба рассказал о встрече с тренером «Спартака» Хуаном Карседо

Артём Дзюба рассказал о встрече с тренером «Спартака» Хуаном Карседо
Комментарии

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал о встрече с главным тренером «Спартака» Хуаном Карлосом Карседо. Испанский специалист возглавил красно-белых зимой этого года. Дзюба — воспитанник академии московского «Спартака». В матче 20-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Акрон» со счётом 4:3.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

«Мы с Карседо поздоровались, приятно пообщались. Так что всё нормально», — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 43 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (42), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (42). «Спартак» — шестой (35).

Материалы по теме
Артём Дзюба рассказал о своей готовности вернуться в «Спартак»
Истории
Артём Дзюба рассказал о своей готовности вернуться в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android