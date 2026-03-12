«Краснодар», «Локомотив» и «Спартак» — лидеры РПЛ по голам, забитым головой

Московские «Локомотив» и «Спартак», а также «Краснодар» стали лидерами Мир РПЛ по голам, забитым головой, после 20 туров. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ. На счету игроков красно-белых, железнодорожников и чёрно-зелёных по девять таких голов. По данным источника, общее количество голов, забитых головой в текущем сезоне РПЛ, составляет 69. Это 16,59% от общего числа забитых голов.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 43 очка.

На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (42), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (42). «Спартак» (35) — шестой.