Португальский агент: «Спортинг» играл слабенько и заслуженно проиграл «Будё-Глимт» в ЛЧ

Португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на поражение «Спортинга» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Будё-Глимт» (0:3).

«В Португалии все понимали, что матч с «Будё-Глимт» будет очень тяжёлым для «Спортинга». Все учитывали, что исторически за последние годы норвежская команда часто добивалась хороших результатов в играх с сильными командами, а особняком стоит последний матч с миланским «Интером». Тем более играть на синтетике — очень необычно. «Спортинг» не сумел показать хороших аргументов для противостояния «Будё». 0:3 — результат, соответствующий тому, что было на поле.

В ответном матче «Спортингу» будет очень сложно добиться результата, который позволит пройти дальше в Лиге чемпионов. «Будё-Глимт» играет в очень хороший футбол и показывает, что для них нет барьеров против более сильных команд. И это заслуженно, без всяких претензий в сторону «Будё-Глимт». Они играли намного лучше, а «Спортинг» — слабенько», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.