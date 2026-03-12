Скидки
Болонья — Рома. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Дзюба выразил мнение, может ли ФИФА дисквалифицировать сборные США и Израиля

Дзюба выразил мнение, может ли ФИФА дисквалифицировать сборные США и Израиля
Комментарии

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба считает, что Международная федерация футбола (ФИФА) не дисквалифицирует сборные США и Израиля. Напомним, 28 февраля США и Израиль нанесли авиаудары по Ирану, а исламская республика в ответ запустила ракеты и беспилотники по Израилю, странам Персидского залива и другим близлежащим государствам.

«Слушайте, мне кажется, что это банальный вопрос. Здесь и так всё понятно. Израиль и Америку не дисквалифицируют», — приводит слова Дзюбы ТАСС.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров из-за специальной военной операции на Украине.

Новости. Футбол
