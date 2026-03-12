Скидки
Болонья — Рома. Прямая трансляция
Футбол

Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак»

Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак»
Комментарии

Известный российский экс-футболист Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак». Игра пройдёт 14 марта в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
«Впереди очень ответственный матч как для «Спартака», так и для «Зенита». Это очень серьёзная игра для обеих команд. Болельщики красно-белых смогут понять, сможет ли «Спартак» конкурировать с командами, которые претендуют на титул. Для «Зенита» — возможность реабилитироваться за матч с «Оренбургом». У «Зенита» часто игры с лидерами и топ-командами РПЛ получаются намного лучше. Ожидается очень интересный матч», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

