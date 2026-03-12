Португальский агент: с уходом Рейса в ЦСКА «Спортинг» стал менее опытным в обороне

Португальский агент Паулу Барбоза оценил, как сильно уход защитника Матеуса Рейса сказался на «Спортинге». Футболист присоединился к московскому ЦСКА в зимнее трансферное окно из лиссабонского клуба.

«Спортинг» вряд ли мог удержать Рейса — у него заканчивался контракт. Он мог стать свободным агентом и хотел играть за рубежом. В один момент он твёрдо сказал, что хочет перейти в ЦСКА. Без него «Спортинг» точно стал менее опытным в обороне. Матеус Рейс — это не только класс, но и большой опыт. Они потеряли в этом аспекте», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.