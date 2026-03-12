Скидки
Футбол Новости

Бубнов объяснил, почему поставил ЦСКА пятёрку за проигранный матч с «Динамо»

Бубнов объяснил, почему поставил ЦСКА пятёрку за проигранный матч с «Динамо»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил свою оценку игры ЦСКА в проигранном матче 20-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (1:4). Бубнов поставил армейцам пятёрку.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«Смотри. В первом тайме ЦСКА делает 420 технико-тактических действия. И при 17% брака. «Динамо» в первом тайме делает всего 376. Процент брака — 23. Представляешь? Они (ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») больше мячом владеют, подходов у них больше», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 20 туров Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (43).

Александр Бубнов: судья убил игру ЦСКА — «Динамо», это скандал
