Бубнов объяснил, почему поставил ЦСКА пятёрку за проигранный матч с «Динамо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил свою оценку игры ЦСКА в проигранном матче 20-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (1:4). Бубнов поставил армейцам пятёрку.

«Смотри. В первом тайме ЦСКА делает 420 технико-тактических действия. И при 17% брака. «Динамо» в первом тайме делает всего 376. Процент брака — 23. Представляешь? Они (ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») больше мячом владеют, подходов у них больше», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 20 туров Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (43).