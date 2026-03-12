Рис Джеймс прокомментировал исход матча «ПСЖ» — «Челси» в Лиге чемпионов

Защитник «Челси» Рис Джеймс дал комментарий после поражения команды от «ПСЖ» со счётом 2:5 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

«Это Лига чемпионов, и здесь может случиться всё что угодно. Это величайший турнир в клубном футболе, и многие команды за всю историю переломили ход противостояния, отыгрываясь с гораздо большего весомого отставания.

Нам нужно забыть об этом и смотреть вперёд. Игра в Париже сложилась не в нашу пользу, но это только первый матч! Из этой игры можно многому научиться. Игра ещё не закончена, далеко не закончена.

Я ещё раз подчеркну, особенно для болельщиков «Челси»: игра ещё не закончена, это только перерыв. И мы выложимся на полную во втором матче», — цитирует Джеймса сайт «Челси».