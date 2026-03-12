Рис Джеймс прокомментировал исход матча «ПСЖ» — «Челси» в Лиге чемпионов
Защитник «Челси» Рис Джеймс дал комментарий после поражения команды от «ПСЖ» со счётом 2:5 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10' 1:1 Гюсто – 28' 2:1 Дембеле – 40' 2:2 Фернандес – 57' 3:2 Витинья – 74' 4:2 Кварацхелия – 86' 5:2 Кварацхелия – 90+4'
«Это Лига чемпионов, и здесь может случиться всё что угодно. Это величайший турнир в клубном футболе, и многие команды за всю историю переломили ход противостояния, отыгрываясь с гораздо большего весомого отставания.
Нам нужно забыть об этом и смотреть вперёд. Игра в Париже сложилась не в нашу пользу, но это только первый матч! Из этой игры можно многому научиться. Игра ещё не закончена, далеко не закончена.
Я ещё раз подчеркну, особенно для болельщиков «Челси»: игра ещё не закончена, это только перерыв. И мы выложимся на полную во втором матче», — цитирует Джеймса сайт «Челси».
