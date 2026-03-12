Александр Бубнов: Тимофей Маринкин — это вообще Месси
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о молодом полузащитнике московского «Динамо» Тимофее Маринкине. Хавбек принял участие в матче 20-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (4:1), отыграв чуть более получаса.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13' 0:2 Маричаль – 45+4' 1:2 Мойзес – 58' 1:3 Бителло – 66' 1:4 Сергеев – 84'
Удаления: Гонду – 17' / нет
«Я его в первый раз увидел, вообще красавец! Маринкин… Вообще Месси, блин! Я б ему пятёрку с плюсом поставил, но он не так много технико-тактических действий сделал», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
После 20 туров Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали 27 очков и занимают седьмое место. Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (43).
Комментарии
