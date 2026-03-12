Александр Бубнов: Тимофей Маринкин — это вообще Месси

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о молодом полузащитнике московского «Динамо» Тимофее Маринкине. Хавбек принял участие в матче 20-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (4:1), отыграв чуть более получаса.

«Я его в первый раз увидел, вообще красавец! Маринкин… Вообще Месси, блин! Я б ему пятёрку с плюсом поставил, но он не так много технико-тактических действий сделал», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 20 туров Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали 27 очков и занимают седьмое место. Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (43).