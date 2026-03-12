Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов: Тимофей Маринкин — это вообще Месси

Александр Бубнов: Тимофей Маринкин — это вообще Месси
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о молодом полузащитнике московского «Динамо» Тимофее Маринкине. Хавбек принял участие в матче 20-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (4:1), отыграв чуть более получаса.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«Я его в первый раз увидел, вообще красавец! Маринкин… Вообще Месси, блин! Я б ему пятёрку с плюсом поставил, но он не так много технико-тактических действий сделал», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 20 туров Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали 27 очков и занимают седьмое место. Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (43).

Материалы по теме
Бубнов объяснил, почему поставил ЦСКА пятёрку за проигранный матч с «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android