Защитник «Динамо» Кутицкий отреагировал на яркую игру Нгамалё в последних матчах

Игрок «Динамо» Александр Кутицкий высказался о прогрессе вингера московского клуба Муми Нгамалё после смены главного тренера. Бело-голубые начинали сезон под руководством российского специалиста Валерия Карпина. После его ухода команду возглавил тренер Ролан Гусев.

«Нгмалё и до этого был ключевой фигурой в атаке «Динамо». Я думаю, такая игра ожидаема от него. Пусть продолжает так же выступать», — сказал Кутицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В двух стартовых матчах календарного года — с «Крыльями Советов» (4:0) и «Спартаком» (5:2) в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России — Нгамалё забил три гола и оформил одну результативную передачу.