Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Динамо» Кутицкий отреагировал на яркую игру Нгамалё в последних матчах

Защитник «Динамо» Кутицкий отреагировал на яркую игру Нгамалё в последних матчах
Комментарии

Игрок «Динамо» Александр Кутицкий высказался о прогрессе вингера московского клуба Муми Нгамалё после смены главного тренера. Бело-голубые начинали сезон под руководством российского специалиста Валерия Карпина. После его ухода команду возглавил тренер Ролан Гусев.

«Нгмалё и до этого был ключевой фигурой в атаке «Динамо». Я думаю, такая игра ожидаема от него. Пусть продолжает так же выступать», — сказал Кутицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В двух стартовых матчах календарного года — с «Крыльями Советов» (4:0) и «Спартаком» (5:2) в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России — Нгамалё забил три гола и оформил одну результативную передачу.

Материалы по теме
Бубнов объяснил, почему поставил ЦСКА пятёрку за проигранный матч с «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android