Андрей Талалаев назвал виновного в потере «Балтикой» очков в последних матчах РПЛ

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев взял на себя вину за потерю очков в двух матчах Мир РПЛ после возобновления сезона. В 19-м туре «Балтика» проиграла санкт-петербургскому «Зениту» (0:1), а в 20-м туре сыграла вничью с «Ростовом» (1:1). Талалаев пропустил эти игры из‑за дисквалификации. По состоянию на сегодняшний день «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

«Потеря очков в самом конце прошедших двух матчей — больше вопрос именно уверенности в себе. Это расплата за мою несдержанность.

Находись я рядом с ребятами, уверен, что зацепили бы очки», — заявил Талалаев в эфире «Матч ТВ».