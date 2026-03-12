Скидки
Болонья — Рома. Прямая трансляция
20:45 Мск
Валерий Кечинов: «Зенит» и «Спартак» находятся не в лучшем состоянии

Комментарии

Российский экс-футболист Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче «Зенита» и «Спартака» в рамках 21-го тура Мир РПЛ. Встреча состоится 14 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
«Хочется увидеть красивый зрелищный футбол с эффектно забитыми мячами. Прогнозы сейчас сложно давать. Две команды находятся не в самом лучшем состоянии. «Спартак» после возобновления чемпионата добился двух побед с не самыми сильными соперниками. При этом пропустил пять мячей. Видно, что есть проблемы в обороне. О «Зените» можно сказать то же. Выиграли одну игру у «Балтики», где «Балтика» выглядела получше, чем «Зенит». Проиграли «Оренбургу». Поэтому обе команды подходят к этому противостоянию в не самых лучших кондициях как в эмоциональном плане, так и по результатам.

Игры между этими соперниками всегда проходят в бескомпромиссной зрелищной игре. Надеюсь, что сейчас всё так же и будет.

50 на 50, если говорить про фаворита. Очень непредсказуемо угадать, кто выиграет этот матч. Но от этого будет смотреть ещё интереснее», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Степахиной.

