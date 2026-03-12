Скидки
Болонья — Рома. Прямая трансляция
20:45 Мск
Полузащитник «Балтики» Петров: хотим взять реванш у ЦСКА за первый круг

Полузащитник «Балтики» Петров: хотим взять реванш у ЦСКА за первый круг
Комментарии

Футболист калининградской «Балтики» Максим Петров поделился ожиданиями от матча 21-го тура Мир РПЛ с ЦСКА. Встреча состоится 14 марта на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В матче первого круга ЦСКА обыграл «Балтику» со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
ЦСКА
Москва
— Впереди матч с ЦСКА, команды делят четвёртое место в таблице. Ощущается принципиальность встречи?
— У нас сейчас каждый матч будет принципиальным, каждой команде нужно набирать очки. Матч с ЦСКА — не исключение, хотелось бы взять реванш за результат в первом круге, где нам на последней минуте забили с углового, — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

