Полузащитник «Балтики» Петров: хотим взять реванш у ЦСКА за первый круг
Футболист калининградской «Балтики» Максим Петров поделился ожиданиями от матча 21-го тура Мир РПЛ с ЦСКА. Встреча состоится 14 марта на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В матче первого круга ЦСКА обыграл «Балтику» со счётом 1:0.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
— Впереди матч с ЦСКА, команды делят четвёртое место в таблице. Ощущается принципиальность встречи?
— У нас сейчас каждый матч будет принципиальным, каждой команде нужно набирать очки. Матч с ЦСКА — не исключение, хотелось бы взять реванш за результат в первом круге, где нам на последней минуте забили с углового, — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
