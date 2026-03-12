Булыкин: «Спартак» — весёлая команда. Никогда не знаешь, сколько забьют или пропустят

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался в преддверии матча 21-го тура Мир РПЛ «Зенит» — «Спартак». Встреча состоится 14 марта.

«Это игра равных соперников с хорошим подбором футболистов. «Зенит» играет дома. Мотивация будет немного повыше, потому что последнюю игру проиграли и борются за чемпионство. До игры они выглядят фаворитами. Игра нас ждёт очень интересная. Все любители футбола посмотрят этот матч тура. Это дерби двух столиц, которое всегда интересно смотреть. Предыдущие матчи были с нулевой ничьей. Здесь голы будут. Посмотрим и выясним, кто сейчас готов лучше.

«Спартак» — весёлая команда. Никогда не знаешь, сколько забьют, сколько пропустят. По футболистам это команда, которая может много не пропускать и много забивать. Но они не могут найти свою игру. Если не брать матч с «Динамо», где они пропустили много, то с «Зенитом» они будут играть построже. Они понимают, что здесь очень важно добиться результата и заработать очки. Поэтому столько голов не будет», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Степахиной.