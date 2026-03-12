Скидки
Главная Футбол Новости

Писарев считает, что Барко мог бы заиграть в «Спартаке» Романцева

Писарев считает, что Барко мог бы заиграть в «Спартаке» Романцева
Комментарии

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Николай Писарев высказался об игре московского «Спартака» в весенней части сезона. Также он заявил, что полузащитник красно-белых Эсекьель Барко мог бы играть за команду во времена тренерства Олега Романцева.

– Что скажете о «Спартаке» при новом главном тренере Хуане Карседо?
– Сейчас идёт процесс знакомства: Карседо узнаёт команду, а команда – его требования. Пока я не вижу какой-то чёткой структуры игры. Многие выделяют Солари как лучшего игрока последних матчей. Мне ещё нравится Барко.

Пока «Спартак» выигрывает матчи на тоненького. А с таким составом команда должна играть более уверенно.

– Мог бы Барко заиграть в «Спартаке» Романцева?
– Конечно. Барко – очень умный, техничный и разноплановый футболист. Для меня это игрок очень высокого уровня, – цитирует Писарева Metaratings.

