Болонья — Рома. Прямая трансляция
20:45 Мск
Мостовой: «Будё-Глимт» — открытие Лиги чемпионов, вынесли «Интер» и пройдут «Спортинг»

Мостовой: «Будё-Глимт» — открытие Лиги чемпионов, вынесли «Интер» и пройдут «Спортинг»
Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о выступлении норвежского «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов этого сезона. В первом матче 1/8 финала «Будё-Глимт» обыграл «Спортинг» (3:0).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 Брунстад – 32'     2:0 Бломберг – 45+1'     3:0 Хёг – 71'    

«Все матчи Лиги чемпионов смотрел одновременно и переключал, когда забивали команды. Потом вернулся к просмотру «Будё-Глимт». Команда — открытие и сюрприз в этом сезоне Лиги чемпионов. Обыгрывают «Сити», «Атлетико», заскакивают на последнюю ступеньку, а потом выносят «Интер».

Футбол — это не наука. Можно сказать, что якобы было преимущество искусственного поля. Но если бы ты один-два матча выиграл — и всё. А тут приезжает «Спортинг», как мне сказали, они там 20 игр не проигрывали до этого. Приехали и получили три гола. Аппетит приходит во время игры. Думаю, «Будё-Глимт» пройдёт «Спортинг», а дальше чем чёрт не шутит», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

