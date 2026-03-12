Мостовой: «Будё-Глимт» — открытие Лиги чемпионов, вынесли «Интер» и пройдут «Спортинг»

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о выступлении норвежского «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов этого сезона. В первом матче 1/8 финала «Будё-Глимт» обыграл «Спортинг» (3:0).

«Все матчи Лиги чемпионов смотрел одновременно и переключал, когда забивали команды. Потом вернулся к просмотру «Будё-Глимт». Команда — открытие и сюрприз в этом сезоне Лиги чемпионов. Обыгрывают «Сити», «Атлетико», заскакивают на последнюю ступеньку, а потом выносят «Интер».

Футбол — это не наука. Можно сказать, что якобы было преимущество искусственного поля. Но если бы ты один-два матча выиграл — и всё. А тут приезжает «Спортинг», как мне сказали, они там 20 игр не проигрывали до этого. Приехали и получили три гола. Аппетит приходит во время игры. Думаю, «Будё-Глимт» пройдёт «Спортинг», а дальше чем чёрт не шутит», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.