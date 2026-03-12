Александр Бубнов объяснил, зачем ЦСКА Дмитрий Баринов

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о полузащитнике ЦСКА Дмитрии Баринове. По словам Бубнова, армейцы приобрели Баринова, чтобы снизить нагрузку с Матвея Кисляка. Дмитрий стал футболистом ЦСКА в зимнее трансферное окно. Ранее он выступал за «Локомотив».

«Баринов для чего нужен? Чтобы Кисляка освободить от этого большого объёма черновой работы. Когда Баринов ушёл (в матче с «Динамо». — Прим. «Чемпионата»), Кисляк стал глубоко садиться, и его не хватало в атаке. А если он и прибегал в атаку, то уже нагруженный был. Вот для чего Баринов нужен. Хотя все говорят, что Баринов не вписался. Да вписался он», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».