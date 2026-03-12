Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов объяснил, зачем ЦСКА Дмитрий Баринов

Александр Бубнов объяснил, зачем ЦСКА Дмитрий Баринов
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о полузащитнике ЦСКА Дмитрии Баринове. По словам Бубнова, армейцы приобрели Баринова, чтобы снизить нагрузку с Матвея Кисляка. Дмитрий стал футболистом ЦСКА в зимнее трансферное окно. Ранее он выступал за «Локомотив».

«Баринов для чего нужен? Чтобы Кисляка освободить от этого большого объёма черновой работы. Когда Баринов ушёл (в матче с «Динамо». — Прим. «Чемпионата»), Кисляк стал глубоко садиться, и его не хватало в атаке. А если он и прибегал в атаку, то уже нагруженный был. Вот для чего Баринов нужен. Хотя все говорят, что Баринов не вписался. Да вписался он», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Александр Бубнов: Тимофей Маринкин — это вообще Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android