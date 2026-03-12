Скидки
Болонья — Рома. Прямая трансляция
20:45 Мск
Стало известно, кто прокомментирует центральный матч 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак»

Комментаторами центрального матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» будут Георгий Черданцев и Роман Нагучев. Об этом сообщает телеграм-канал «Матч Премьер».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра «Зенит» — «Спартак» пройдёт в эту субботу, 14 марта. Встречу примет стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра раздастся в 16:00 мск.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 43 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (42), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (42). «Спартак» (35) — шестой.

Все новости RSS

