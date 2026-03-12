CAS рассмотрит апелляцию Писарского на решение РФС об отстранении от футбола 8 апреля

Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил дату заседания по жалобе нападающего Владимира Писарского на решение Российского футбольного союза об отстранении его от футбола. Слушания пройдут в Лозанне (Швейцария) 8 апреля, сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко юрист Антон Смирнов, представляющий интересы Писарского.

Сторона игрока настаивает на отмене санкций РФС в отношении футболиста.

В конце января 2026 года Апелляционный комитет РФС оставил в силе решение Комитета РФС по этике от 10 октября 2025 года по отстранению Писарского на дополнительные четыре месяца от любой деятельности, связанной с футболом. Представители футболиста обжаловали это решение в CAS.