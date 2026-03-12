Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

CAS рассмотрит апелляцию Писарского на решение РФС об отстранении от футбола 8 апреля

CAS рассмотрит апелляцию Писарского на решение РФС об отстранении от футбола 8 апреля
Комментарии

Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил дату заседания по жалобе нападающего Владимира Писарского на решение Российского футбольного союза об отстранении его от футбола. Слушания пройдут в Лозанне (Швейцария) 8 апреля, сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко юрист Антон Смирнов, представляющий интересы Писарского.

Сторона игрока настаивает на отмене санкций РФС в отношении футболиста.

В конце января 2026 года Апелляционный комитет РФС оставил в силе решение Комитета РФС по этике от 10 октября 2025 года по отстранению Писарского на дополнительные четыре месяца от любой деятельности, связанной с футболом. Представители футболиста обжаловали это решение в CAS.

Материалы по теме
Панель CAS отказала Владимиру Писарскому во временном приостановлении дисквалификации
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android