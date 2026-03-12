Колыванов: «Зенит» в матче со «Спартаком» выйдет разъярённым на поле

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче 21-го тура Мир РПЛ «Зенит» — «Спартак». Встреча состоится 14 марта.

«В субботней игре «Зениту» надо выигрывать, чтобы бороться за первое место. Осечка с «Оренбургом» уже была. Это дерби двух столиц. Матч будет боевой, интересный. Кто меньше ошибок допустит, тот и выиграет. «Зенит» выйдет на поле супернастроенным и разъярённым. До конца чемпионата осталось 10 туров. Даже минимальная потеря очков может привести к тому, что в конце чемпионата могут недобрать очки. Матчи «Спартака» и «Зенита» эксклюзивные.

Каждая команда выйдет супернастроенная и будет пытаться обыграть друг друга. Все понимают, что и в «Зените», и в «Спартаке» есть прекрасные исполнители. По ходу матча любой неудачный момент может привести к тому, что одна из команд забьёт. Отыгрываться всегда непросто. Две играющие команды с достаточно техничными, незаурядными футболистами. Будут сюрпризы. Сложно даже сказать, какой матч получится. Никто не будет отсиживаться. Обе команды любят атаковать, будут создавать моменты и реализовывать их», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Степахиной.