Писарев обозначил игровые проблемы «Зенита»

Писарев обозначил игровые проблемы «Зенита»


Тренер сборной России Николай Писарев высказался об игровых проблемах санкт-петербургского «Зенита». Он считает, что у сине-бело-голубых нет «химии» в атаке, а команда добывает результаты за счёт индивидуальных действий лидеров.

– «Зенит» сейчас много критикуют за невыстроенную игру в атаке. Насколько это справедливо в отношении Сергея Семака?
– Пока не видно «химии» в атаке. Сейчас «Зенит» во многом выезжает за счет индивидуального мастерства отдельных игроков, а не за счёт чётко отлаженных командных действий.

– А что скажете о новичках петербуржцев в атаке?
– Джон Дуран пока не произвёл большого впечатления. За две игры сложно за что-то зацепиться. А вот Джон Джон выглядит интереснее. Видно, что это качественный футболист, но ему потребуется время на адаптацию, — приводит слова Писарева Metaratings.

