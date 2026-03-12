Писарев обозначил игровые проблемы «Зенита»

Тренер сборной России Николай Писарев высказался об игровых проблемах санкт-петербургского «Зенита». Он считает, что у сине-бело-голубых нет «химии» в атаке, а команда добывает результаты за счёт индивидуальных действий лидеров.

– «Зенит» сейчас много критикуют за невыстроенную игру в атаке. Насколько это справедливо в отношении Сергея Семака?

– Пока не видно «химии» в атаке. Сейчас «Зенит» во многом выезжает за счет индивидуального мастерства отдельных игроков, а не за счёт чётко отлаженных командных действий.

– А что скажете о новичках петербуржцев в атаке?

– Джон Дуран пока не произвёл большого впечатления. За две игры сложно за что-то зацепиться. А вот Джон Джон выглядит интереснее. Видно, что это качественный футболист, но ему потребуется время на адаптацию, — приводит слова Писарева Metaratings.