Болонья — Рома. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Настоящая проверка». Гришин высказался о предстоящем матче «Зенит» — «Спартак»

«Настоящая проверка». Гришин высказался о предстоящем матче «Зенит» — «Спартак»
Российский экс-футболист Александр Гришин высказался о предстоящем матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак». Команды встретятся 14 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
«Это настоящая проверка для всех. «Спартак» взял шесть очков и подтянулся к первой пятёрке. «Зенит» в своём матче уступил. Игра будет интересная. Думаю, что «Зенит» дома забьёт. Как будет играть «Спартак» в атаке — посмотрим», — заявил Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Перед этой встречей «Зенит» (42) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» (35) находится на шестой строчке.

