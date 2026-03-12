«Настоящая проверка». Гришин высказался о предстоящем матче «Зенит» — «Спартак»

Российский экс-футболист Александр Гришин высказался о предстоящем матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак». Команды встретятся 14 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени.

«Это настоящая проверка для всех. «Спартак» взял шесть очков и подтянулся к первой пятёрке. «Зенит» в своём матче уступил. Игра будет интересная. Думаю, что «Зенит» дома забьёт. Как будет играть «Спартак» в атаке — посмотрим», — заявил Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Перед этой встречей «Зенит» (42) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» (35) находится на шестой строчке.