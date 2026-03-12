Скидки
Игорь Шалимов оценил сенсационную победу «Оренбурга» над «Зенитом»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался по итогам матча 20-го тура Мир РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом». Победу со счётом 2:1 в этой встрече одержали оренбуржцы. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12'     1:1 Ценов – 62'     2:1 Болотов – 85'    

«Очень неудачный матч для «Зенита». На что бы я обратил внимание — сначала на оргмоменты: раннее начало матча, безусловно, влияет, это ломает привычный распорядок дня. Второе — поле и холод. Для иностранцев «Зенита», играющих в РПЛ не первый год, это привычно, но для того же Дурана создаёт проблему. Не вышел с первых минут Барриос. Сыграл с первых минут Соболев и выглядел намного лучше, чем с «Балтикой» в чемпионате — там он вышел и потерял все мячи. Здесь брака намного меньше, он сыграл хорошо для команды, забил гол.

Но главный сюрприз по составу Питера — это тройка в центре Вендел — Педро — Джон, это просто катастрофа. Педро в роли опорника неудобно, он обрезает, не играет в одно-два касания, это дриблёр, которому надо делать больше касаний. Он игру вести не может, это не комбинационный игрок, а дриблёр. Когда выходил Барриос, убрали всё равно не Педро, а Вендела. Видно, что «Зенит» старался внимательно играть в обороне, футболисты добегали в свою штрафную. Но в итоге в случае с первым голом «Оренбурга» в штрафной Адамова было 10 зенитовцев, а в финальной фазе в отборе играл малыш Педро. Он же был рядом и в тот момент, когда хозяева забивали второй. А Нино, который мог помешать Томпсону делать передачу, остановился. «Зенит», забив гол, вдруг остановился и решил доигрывать матч. А «Оренбург» давил в первом тайме, давил во втором — и логично победил.

По судейству — на мой взгляд, были оба пенальти. В первом случае рука, во втором — наступ. У меня вопросов нет», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

