«Просто красавчик!» Мостовой — о дубле Хвичи Кварацхелии в ворота «Челси» в ЛЧ
Российский и советский экс-футболист Александр Мостовой высказался по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Челси». Игра накануне состоялась в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Дубль в составе «ПСЖ» оформил грузинский вингер Хвича Кварацхелия.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10' 1:1 Гюсто – 28' 2:1 Дембеле – 40' 2:2 Фернандес – 57' 3:2 Витинья – 74' 4:2 Кварацхелия – 86' 5:2 Кварацхелия – 90+4'
«Для меня был загадкой итоговый результат матча «ПСЖ» — «Челси». Действительно, «Челси» не уступал в Париже, особенно в первом тайме. Потом что происходит? Такое бывает. Вышел Хвича Кварацхелия и сделал результат. Просто красавчик! Он же забил два гола в конце матча. Индивидуальное мастерство решает», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
