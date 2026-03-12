«Просто красавчик!» Мостовой — о дубле Хвичи Кварацхелии в ворота «Челси» в ЛЧ

Российский и советский экс-футболист Александр Мостовой высказался по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Челси». Игра накануне состоялась в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Дубль в составе «ПСЖ» оформил грузинский вингер Хвича Кварацхелия.

«Для меня был загадкой итоговый результат матча «ПСЖ» — «Челси». Действительно, «Челси» не уступал в Париже, особенно в первом тайме. Потом что происходит? Такое бывает. Вышел Хвича Кварацхелия и сделал результат. Просто красавчик! Он же забил два гола в конце матча. Индивидуальное мастерство решает», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.