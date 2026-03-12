Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин — о ЦСКА: наши ожидания превысили действительную картину

Гришин — о ЦСКА: наши ожидания превысили действительную картину
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об игре армейской команды в весенней части сезона. Москвичи проиграли два матча в Мир РПЛ после возобновления чемпионата.

«От ЦСКА не ожидали ноля очков в двух играх. Всю предсезонку мы говорили, что они претенденты на чемпионство. В Грозном безобразная была игра, затем в Кубке с «Краснодаром» классная, а с «Динамо» на 17‑й минуте было удаление. Можно оправдываться, но пропустили четыре — это много. Провальный только один матч — с «Ахматом». Наши ожидания превысили действительную картину. [Тренер ЦСКА Фабио] Челестини ничего не поменял в тактике», — заявил Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Материалы по теме
Александр Бубнов объяснил, зачем ЦСКА Дмитрий Баринов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android