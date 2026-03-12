Гришин — о ЦСКА: наши ожидания превысили действительную картину

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об игре армейской команды в весенней части сезона. Москвичи проиграли два матча в Мир РПЛ после возобновления чемпионата.

«От ЦСКА не ожидали ноля очков в двух играх. Всю предсезонку мы говорили, что они претенденты на чемпионство. В Грозном безобразная была игра, затем в Кубке с «Краснодаром» классная, а с «Динамо» на 17‑й минуте было удаление. Можно оправдываться, но пропустили четыре — это много. Провальный только один матч — с «Ахматом». Наши ожидания превысили действительную картину. [Тренер ЦСКА Фабио] Челестини ничего не поменял в тактике», — заявил Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».