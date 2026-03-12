Бубнов рассказал, что его удивило в «Динамо» после возобновления сезона
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре московского «Динамо» в весенней части текущего сезона. В матче 20-го тура Мир РПЛ бело-голубые обыграли ЦСКА со счётом 4:1.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13' 0:2 Маричаль – 45+4' 1:2 Мойзес – 58' 1:3 Бителло – 66' 1:4 Сергеев – 84'
Удаления: Гонду – 17' / нет
«Здесь непонятно, на что они способны в перспективе. Ну, до конца чемпионата. Но удивили чем… Тем, что… Я знал, что группа атаки у них сильная, об этом все говорили. Её даже усиливать не надо, там хватает и на скамейке ещё люди есть. Удивило, что они сумели, перестроились и стали надёжнее играть в обороне. Не только защитники, но и вся команда в целом. Они такую плотность создают… Поэтому ЦСКА вроде подходит [к штрафной «Динамо»], а нет дыр! И не ошибались грубо, как раньше», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Комментарии
