Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов рассказал, что его удивило в «Динамо» после возобновления сезона

Бубнов рассказал, что его удивило в «Динамо» после возобновления сезона
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре московского «Динамо» в весенней части текущего сезона. В матче 20-го тура Мир РПЛ бело-голубые обыграли ЦСКА со счётом 4:1.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«Здесь непонятно, на что они способны в перспективе. Ну, до конца чемпионата. Но удивили чем… Тем, что… Я знал, что группа атаки у них сильная, об этом все говорили. Её даже усиливать не надо, там хватает и на скамейке ещё люди есть. Удивило, что они сумели, перестроились и стали надёжнее играть в обороне. Не только защитники, но и вся команда в целом. Они такую плотность создают… Поэтому ЦСКА вроде подходит [к штрафной «Динамо»], а нет дыр! И не ошибались грубо, как раньше», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Александр Бубнов: Тимофей Маринкин — это вообще Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android