Бубнов рассказал, что его удивило в «Динамо» после возобновления сезона

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре московского «Динамо» в весенней части текущего сезона. В матче 20-го тура Мир РПЛ бело-голубые обыграли ЦСКА со счётом 4:1.

«Здесь непонятно, на что они способны в перспективе. Ну, до конца чемпионата. Но удивили чем… Тем, что… Я знал, что группа атаки у них сильная, об этом все говорили. Её даже усиливать не надо, там хватает и на скамейке ещё люди есть. Удивило, что они сумели, перестроились и стали надёжнее играть в обороне. Не только защитники, но и вся команда в целом. Они такую плотность создают… Поэтому ЦСКА вроде подходит [к штрафной «Динамо»], а нет дыр! И не ошибались грубо, как раньше», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».