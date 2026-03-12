Скидки
Болонья — Рома. Прямая трансляция
20:45 Мск
Баранник: «Спартак» играет в агрессивный и атакующий футбол, «Зенит» такой не показывает

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник поделился ожиданиями от матча 21-го тура Мир РПЛ между сине-бело-голубыми и «Спартаком». Игра пройдёт 14 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
«Против «Спартака» всегда присутствует мотивация. Понятно, что сейчас – иностранцы, на которых это не очень распространяется. Хотя многие из них уже давно играют в России. Для «Зенита» это самый престижный матч в сезоне. Проиграли «Оренбургу», но это несчастный случай, за который надо реабилитироваться. Не вижу никаких других возможностей, кроме как выложиться на полную и обыграть «Спартак». Однако это будет нелегко.

Надеемся, что будет много голов. «Спартак» много пропускает. Когда-то команда должна зацементировать оборону, но они играют в агрессивный и атакующий футбол. Тут больше проблем с «Зенитом», который не показывает такой футбол. При этом тоже пропускают», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

