Хуан Карседо рассказал, как «Спартак» планирует создать трудности «Зениту»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо рассказал, как красно-белые планируют доставить трудности «Зениту» в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги 14 марта. Также он ответил на вопросы о кадровом состоянии и о стартовом составе на встречу.

— Мы хорошо знаем и понимаем, как играет эта команда. Постараемся показать интенсивный футбол. Мы видели, что «Зенит» может испытывать трудности, когда соперник действует интенсивно. Постараемся это сделать.

— Кто будет играть в центре защиты в отсутствие Бабича и Джику?

— У нас хорошая команда и достаточно футболистов, чтобы заменить отсутствующих. Да, кто‑то не сможет сыграть, но важно, что мы как команда будем готовы к этой игре. Кто получал меньше игровых минут, получает их тоже, как, например, в матче с «Акроном» мы сделали четыре изменения в стартовом составе по сравнению с предыдущим матчем. Думаю, что это сработало. Ребята будут готовы к этой игре.

— Вы уже знаете стартовый состав? Когда вы обычно его определяете?

— Мы уже знаем, определились со стартовым составом. Но обычно мы футболистам объявляем это непосредственно перед игрой, чтобы все были в тонусе и были мотивированы. Мы должны правильно ротировать и правильно распределять минуты между всеми футболистами. Это касается всех матчей, — приводит слова Карседо «Матч ТВ».