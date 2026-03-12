В «Локомотиве» выразили мнение о диалоге РФС и РПЛ по судейству

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных выразил мнение, что встреча представителей Мир Российской Премьер-Лиги и Российского футбольного союза (РФС) по поводу судейства будет полезной. Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что РФС обсудит с клубами РПЛ вопросы судейства. Встреча запланирована на 13 марта.

«Я думаю, что это очень полезно. Очень правильно, что РФС совместно с РПЛ это делают», — приводит слова Нагорных ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 43 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенита» (42), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (42).