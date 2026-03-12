Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Карседо раскрыл, почему Бонгонда не сыграл ни одного матча весной

Комментарии

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос, почему вингер красно-белых Тео Бонгонда не сыграл ни одного матча в весенней части сезона. Он заявил, что у конголезца есть проблемы со здоровьем.

— Бонгонда в первых трёх матчах [после зимнего перерыва] не появлялся на поле. Почему?
— Он всю предсезонку работал с нами прекрасно. К сожалению, у него есть определённые проблемы, связанные с ахиллом. Это не даёт ему возможность быть готовым на 100%. Сейчас он работает, восстанавливается, и надеюсь, что в предстоящих играх мы сможем его задействовать, — приводит слова Карседо «Матч ТВ».

