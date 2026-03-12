Бубнов не согласился с мнением, что «Динамо» побеждает на багаже Карпина

Футбольный эксперт Александр Бубнов не согласился с мнением, что московское «Динамо» выигрывает благодаря наследию бывшего главного тренера Валерия Карпина. Специалист покинул бело-голубых осенью 2025-го, сейчас команду возглавляет Ролан Гусев.

— Он штрафовал за малейший грамм, за малейшую жировую прослойку...

— Игорь, я тебе так скажу. Что там на самом деле творилось, они стали говорить только тогда, когда Карпина убрали. Но они-то знали это и до того. Просто терпели и ждали. Может, не терпели, а другие какие-то причины были. Вот яркая фраза: Гусев по-людски стал к людям относиться (так сказал Степашин. — Прим. «Чемпионата»). А тот как к свиньям или к рабам к ним относился?! И сейчас его спрашивают, как вам игра? Он говорит: «Дай бог, чтоб продолжалось, всё классно». Он так говорит, знаешь, типа добра им желает. А в душе думает: «Ёлки-палки, я всё сделал, вы на моём фундаменте сейчас играете».

— А он не прав отчасти?

— Нет, конечно!

— Ну, Гусев просто как бы вожжи отпустил...

— Зачем вожжи было держать, когда они могли нестись и быть на первом месте? — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».