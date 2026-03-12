«ЦСКА — заложник покупок». Радимов объяснил проблемы армейцев в весенней части сезона

Экс‑футболист «Зенита» Владислав Радимов проанализировал проблемы ЦСКА в весенней части сезона. Армейская команда проиграла два матча из двух в Мир РПЛ.

«ЦСКА стал заложником покупок, которые он сделал в межсезонье. Лусиано не вписывается по скоростям в команду. У него много мастерства, но он тормозит игру. Забивные качества его не на высоте — в 18 матчах за «Зенит» в текущем сезоне он забил 0.

Дмитрий Баринов — хороший футболист, однако встроить его в систему ЦСКА получается не до конца. Баланс, который был до перерыва, нарушен. Такая же ситуация была у Деяна Станковича, когда он в «Спартаке» завершал осень хорошо, а после трансферов всё рухнуло. Матеус Рейс играет с ошибками. Он не до конца знает, что от него требуют. Не очень понятно, что делать тренеру ЦСКА Фабио Челестини — брать игроков со скамейки или продолжать доверять новичкам», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».