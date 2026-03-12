Скидки
Главная Футбол Новости

Непомнящий: «Динамо» — загадка, мало кто может с ним справиться

Комментарии

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о прогрессе московского «Динамо» в весенней части сезона. Бело-голубые добыли три победы в трёх матчах весной.

«Динамо» — загадка для всех. Для кого приятная, для кого-то — не очень. Атакующая линия у команды огонь. Мало кто может с ними справиться. Но в обороне они не очень сильны. Мне нравится, что «Динамо» отчаянно играет. Однако не знаю, насколько их хватит. Вот говорили в начале, что «Балтика» оступится, но такого не происходит. Желаю этим командам не оступаться», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Бубнов не согласился с мнением, что «Динамо» побеждает на багаже Карпина
