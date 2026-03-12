Скидки
Александр Бубнов оценил шансы «Локомотива» на победу в РПЛ и Кубке России

Александр Бубнов оценил шансы «Локомотива» на победу в РПЛ и Кубке России
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы московского «Локомотива» на победу в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России. В турнирной таблице чемпионата страны железнодорожники занимают третье место, в 1/2 финала Пути регионов Кубка России команда Михаила Галактионова сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 19 марта.

— Какой, на ваш взгляд, процент на победу «Локомотива» в чемпионате России и Кубке?
— На победу в чемпионате — 10%. На победу в Кубке… Там надо ещё смотреть, где они будут играть… Но финал в Москве? На «Зенит» могут выйти? Ну я и говорю, пускай в финал ещё выйдут. Ну, такой мой прогноз… Очень, как бы тебе сказать… Оптимистичный. 50 на 50. А в чемпионате — 10%, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

