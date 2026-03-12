Скидки
Главная Футбол Новости

Непомнящий: «Зенит» играет ниже своего потенциала, но со «Спартаком» может собраться

Непомнящий: «Зенит» играет ниже своего потенциала, но со «Спартаком» может собраться
Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 21-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Игра пройдёт 14 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» и «Зенит» на сегодняшний день — плохо предсказуемые команды. «Спартак» такой всегда, а вот от «Зенита» ожидаю большего — и по опыту, и по качеству игроков. Они должны играть лучше, но играют ниже своего потенциала. В таком матче игроки обычно могут собраться. Со «Спартаком» спустя рукава не выйдешь. Ожидаю интересной игры, однако фаворит для меня «Зенит». У «Спартака» не всё в порядке в обороне», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

