Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жирков: «Спартак» всегда будет топ-клубом

Жирков: «Спартак» всегда будет топ-клубом
Комментарии

Российский экс-футболист Юрий Жирков отреагировал на мнение, что «Спартак» больше не является топ-клубом — ранее такую позицию высказал ветеран «Зенита» Андрей Аршавин. Жирков не согласен с Аршавиным, он считает «Спартак» топ-клубом.

— По мнению Андрея Аршавина, «Спартак» — больше не топ-клуб. Согласны?
— Если так говорить, то и «Манчестер Юнайтед» в Англии больше не топ. У «Спартака» богатая история, и он всегда будет в числе топ-клубов в России. В каком бы состоянии он не находился, у него большая армия болельщиков.

— «Динамо» тоже всегда будет топ-клубом?
— Да, конечно, — приводит слова Юрия Жиркова интернет-портал Sport24.

Материалы по теме
Баранник: «Спартак» играет в агрессивный и атакующий футбол, «Зенит» такой не показывает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android