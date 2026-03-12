Жирков: «Спартак» всегда будет топ-клубом

Российский экс-футболист Юрий Жирков отреагировал на мнение, что «Спартак» больше не является топ-клубом — ранее такую позицию высказал ветеран «Зенита» Андрей Аршавин. Жирков не согласен с Аршавиным, он считает «Спартак» топ-клубом.

— По мнению Андрея Аршавина, «Спартак» — больше не топ-клуб. Согласны?

— Если так говорить, то и «Манчестер Юнайтед» в Англии больше не топ. У «Спартака» богатая история, и он всегда будет в числе топ-клубов в России. В каком бы состоянии он не находился, у него большая армия болельщиков.

— «Динамо» тоже всегда будет топ-клубом?

— Да, конечно, — приводит слова Юрия Жиркова интернет-портал Sport24.