Болонья — Рома. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Игорь Шалимов обозначил проблему «Спартака» при игре в обороне

Комментарии

Российский тренер Игорь Шалимов высказался по итогам матча 20-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Акроном» (4:3), а также выделил проблему красно-белых при игре в обороне.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

«У «Спартака» вырисовывается проблема при игре в обороне — зона подбора, откуда команда пропускает голы. Идёт обычный штрафной от центра поля, мяч после верховой борьбы улетает на угол штрафной, к мячу за игроком «Акрона» убегают три спартаковца, а на линии штрафной образуется дыра, откуда и забивается гол — Жедсон не успевает накрыть. Гол из позиции, куда побежали сразу трое спартачей, обычно не забивается, если фамилия бьющего не Воробьёв. Это не грубая ошибка, не обрез, как у «Краснодара», но это тактический нюанс, — команда должна двигаться правильно. То же самое было и с «Динамо» на Кубок.

«Акрон» провёл хороший матч, однако сколько же обрезают мячей тольяттинцы. Очень много потерь! Тот же первый гол «Спартака», когда передачу прочитал Умяров. Третий гол — тоже была потеря. Очень простые, детские ошибки. Игру во втором тайме перевернул пенальти, когда Дмитриев ударил по ноге Беншимола. Вопрос тут простой — форвард может так, поднимая высоко ногу, играть. А вот защитник должен всегда помнить, что нарушение чревато пенальти. Тут, говоря о Дмитриеве, надо сказать не о том, было ли нарушение или нет, а о том, зачем он вообще идёт в этот отбор, поднимая ногу? Не надо совать ноги в такие стыки и подставлять этим команду. В итоге при 3:2 «Акрон» перехватил инициативу. Но понимаю Дзюбу, который ходил и плевался — сколько же гости потеряли простых мячей! Однако всё равно отыгрались, когда классно подали в голову Болдыреву. И тут особых вопросов к Дмитриеву нет, уж очень хороша была подача. Больше того — «Акрон» вполне мог забить ещё не один, а два гола.

Победный гол — высочайшее мастерство Барко, просто пять баллов. И тут ещё вопрос к игроку «Акрона», который бросил Маркиньоса. Пытайся бежать за ним — можешь помешать ударить, можешь ворота защитить. Отмечу, говоря об обороне «Спартака», защитника Ву — он играл по Дзюбе и с Артёмом справился, выигрывал верховую борьбу. А вот когда с Дзюбой оказывался Джику, то правила он один раз нарушил», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости

