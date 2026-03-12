Игорь Шалимов обозначил проблему «Спартака» при игре в обороне

Российский тренер Игорь Шалимов высказался по итогам матча 20-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Акроном» (4:3), а также выделил проблему красно-белых при игре в обороне.

«У «Спартака» вырисовывается проблема при игре в обороне — зона подбора, откуда команда пропускает голы. Идёт обычный штрафной от центра поля, мяч после верховой борьбы улетает на угол штрафной, к мячу за игроком «Акрона» убегают три спартаковца, а на линии штрафной образуется дыра, откуда и забивается гол — Жедсон не успевает накрыть. Гол из позиции, куда побежали сразу трое спартачей, обычно не забивается, если фамилия бьющего не Воробьёв. Это не грубая ошибка, не обрез, как у «Краснодара», но это тактический нюанс, — команда должна двигаться правильно. То же самое было и с «Динамо» на Кубок.

«Акрон» провёл хороший матч, однако сколько же обрезают мячей тольяттинцы. Очень много потерь! Тот же первый гол «Спартака», когда передачу прочитал Умяров. Третий гол — тоже была потеря. Очень простые, детские ошибки. Игру во втором тайме перевернул пенальти, когда Дмитриев ударил по ноге Беншимола. Вопрос тут простой — форвард может так, поднимая высоко ногу, играть. А вот защитник должен всегда помнить, что нарушение чревато пенальти. Тут, говоря о Дмитриеве, надо сказать не о том, было ли нарушение или нет, а о том, зачем он вообще идёт в этот отбор, поднимая ногу? Не надо совать ноги в такие стыки и подставлять этим команду. В итоге при 3:2 «Акрон» перехватил инициативу. Но понимаю Дзюбу, который ходил и плевался — сколько же гости потеряли простых мячей! Однако всё равно отыгрались, когда классно подали в голову Болдыреву. И тут особых вопросов к Дмитриеву нет, уж очень хороша была подача. Больше того — «Акрон» вполне мог забить ещё не один, а два гола.

Победный гол — высочайшее мастерство Барко, просто пять баллов. И тут ещё вопрос к игроку «Акрона», который бросил Маркиньоса. Пытайся бежать за ним — можешь помешать ударить, можешь ворота защитить. Отмечу, говоря об обороне «Спартака», защитника Ву — он играл по Дзюбе и с Артёмом справился, выигрывал верховую борьбу. А вот когда с Дзюбой оказывался Джику, то правила он один раз нарушил», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».