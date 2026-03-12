Бубнов резко ответил Артёму Дзюбе, заявившему, что он готов вернуться в «Спартак»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал высказывание нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы, что он готов вернуться в московский «Спартак». Дзюба — воспитанник красно-белых. Контракт опытного форварда с «Акроном» рассчитан до лета 2026 года.

— Ждёте возвращения Дзюбы в «Спартак»?

— Смотри. Насчёт того, что он ещё годик поиграет. Артём, зачем… Тебе в ухо так вчера дали, что у тебя ещё хуже может с головой стать. Зачем тебе эти травмы? Раз. Во-вторых, куда ты в «Спартак» пойдёшь? Куда, на какую позицию? Какую роль ты будешь исполнять? Роль сыра? — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».