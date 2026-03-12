Матч Финалиссимы между Аргентиной и Испанией примет стадион «Реала» — COPE

Матч Финалиссимы между сборными Аргентины и Испании пройдёт на домашнем стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает COPE.

По информации источника, эта игра перенесена в Мадрид из-за невозможности её проведения в Дохе, как планировалось изначально, в связи с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства Катара. Первоначально матч должен был состояться на стадионе «Лусаил» 27 марта.

Подчёркивается, что сборная Аргентины не хотела играть в Испании, однако многие крупные стадионы уже забронированы для проведения международных встреч в указанную дату. В среду, 11 марта, делегация организационного комитета посетила «Сантьяго Бернабеу», чтобы проконтролировать все детали.

Материалы по теме Катар не желает переносить Финалиссиму, несмотря на удары по территории страны — Эдул

Самые большие стадионы мира: