В РФС раскрыли соперников молодёжной сборной России на тренировочном сборе в Турции

В РФС раскрыли соперников молодёжной сборной России на тренировочном сборе в Турции
Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) назвала соперников молодёжной сборной России на тренировочном сборе в Турции, который пройдёт с 23 по 31 марта. Ими станут национальные команды Узбекистана и Иордании. Главный тренер сборной Иван Шабаров высказался о предстоящих играх.

«Со сборной Узбекистана мы дважды встречались в июне в Фергане, матчи получились интенсивными и результативными. Сейчас соперник сыграет тем же возрастом, что и в прошлом году, тогда как с нашей стороны будет сильно обновлённая команда. Иордания будет представлена ещё более опытной сборной U23. В январе эта команда дошла до четвертьфинала Кубка Азии, где уступила Японии в серии пенальти», – приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.

