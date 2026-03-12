Мостовой: кто бы мог представить, что «Реал» обыграет «Сити» со счётом 3:0?

Российский и советский экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» разгромил «Манчестер Сити» со счётом 3:0.

«Никогда не сбрасывайте «Реал» со счетов. «Реал» в любом состоянии — это «Реал». Да, может быть, какую-то провальную игру сыграют. Но вот, пожалуйста, кто бы мог представить, что «Реал» сейчас 3:0 обыграет «Сити», который обыгрывает всех подряд? Так ещё и Вальверде три забил. Это ещё «Реал» играл без Мбаппе и Беллингема», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Второй матч между этими командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.