Болонья — Рома. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Мостовой: кто бы мог представить, что «Реал» обыграет «Сити» со счётом 3:0?

Комментарии

Российский и советский экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» разгромил «Манчестер Сити» со счётом 3:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20'     2:0 Вальверде – 27'     3:0 Вальверде – 42'    

«Никогда не сбрасывайте «Реал» со счетов. «Реал» в любом состоянии — это «Реал». Да, может быть, какую-то провальную игру сыграют. Но вот, пожалуйста, кто бы мог представить, что «Реал» сейчас 3:0 обыграет «Сити», который обыгрывает всех подряд? Так ещё и Вальверде три забил. Это ещё «Реал» играл без Мбаппе и Беллингема», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Второй матч между этими командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Вальверде гениально сокрушил «Сити»! Хет-трик за 22 минуты — «Реал» уже в 1/4 ЛЧ? Видео
