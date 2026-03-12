Скидки
Гари Невилл: для АПЛ было бы очень хорошо, если бы «Тоттенхэм» покинул лигу

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал мнение о пользе потенциального вылета «Тоттенхэма» из чемпионата Англии по окончании сезона.

«Для английской Премьер-лиги было бы очень хорошо, если бы «Тоттенхэм» вылетел из высшего дивизиона. С точки зрения конкуренции было бы здорово, если бы «Лидс Юнайтед» и «Сандерленд» остались в лиге», — приводит слова Невилла аккаунт The Touchline со ссылкой на The Overlap.

После 29 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 29 очков и на текущий момент занимает 16-е место, опережая «Вест Хэм» (18-е место), находящийся в зоне вылета, на одно очко.

