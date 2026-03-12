Куртуа вступился за Кински, заменённого на 17-й минуте матча «Атлетико» — «Тоттенхэм»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа вступился за вратаря «Тоттенхэма» Антонина Кински, заменённого на 17-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Тоттенхэмом».

«Я сказал Антонину Кински, что я тоже ошибался в «Атлетико» и в «Челси»! Меня тоже дважды обыграл Месси, пробросив мяч между ног.

Я сказал ему, что он должен извлечь из этого урок… жизнь сложна, но он должен оставаться уверенным в себе… вот как это работает.

Позиция вратаря очень уязвима. Когда мы совершаем ошибки, это заканчивается голом. Я прошу «Тоттенхэм» поддержать его и всех его товарищей по команде», — приводит слова Куртуа журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Кински был заменён на 17-й минуте встречи после двух своих ошибок, которые привели к пропущенным голам. На момент замены счёт в матче был 3:0 в пользу «Атлетико».