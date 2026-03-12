Скидки
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» могут побороться за Пьера Калюлю — Caught Offside

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» следят за центральным защитником «Ювентуса» Пьером Калюлю. Однако туринский клуб хочет сохранить 25-летнего футболиста в составе. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, на текущий момент неясна вероятность перехода Калюлю в «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед», но в этих клубах он мог бы зарабатывать «значительно больше».

В нынешнем сезоне Калюлю принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

