Болонья — Рома. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Ламин Ямаль пропустил тренировку «Барселоны» из-за недомогания перед игрой с «Севильей»

Комментарии

Фланговый нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль пропустил тренировку каталонского клуба перед матчем 28-го тура испанского Ла Лиги с «Севильей». Об этом сообщает Sport.es. Игра пройдёт в воскресенье, 15 марта.

Испания — Примера . 28-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации издания, 18-летний вингер сине-гранатовых не принимал участия в тренировке команды из-за плохого самочувствия. При этом футболист наверняка сыграет с «нервионцами».

В нынешнем сезоне 18-летний Ямаль провёл 37 матчей за «Барселону» во всех турнирах и набрал 20+13 по системе «гол+пас». По оценке портала Transfermarkt, испанец является самым дорогим футболистом мира наряду с нападающими мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом. Их стоимость достигает € 200 млн.

