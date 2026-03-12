Ламин Ямаль пропустил тренировку «Барселоны» из-за недомогания перед игрой с «Севильей»

Фланговый нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль пропустил тренировку каталонского клуба перед матчем 28-го тура испанского Ла Лиги с «Севильей». Об этом сообщает Sport.es. Игра пройдёт в воскресенье, 15 марта.

По информации издания, 18-летний вингер сине-гранатовых не принимал участия в тренировке команды из-за плохого самочувствия. При этом футболист наверняка сыграет с «нервионцами».

В нынешнем сезоне 18-летний Ямаль провёл 37 матчей за «Барселону» во всех турнирах и набрал 20+13 по системе «гол+пас». По оценке портала Transfermarkt, испанец является самым дорогим футболистом мира наряду с нападающими мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом. Их стоимость достигает € 200 млн.