20:45 Мск
Футбол

Глава РПЛ Алаев: верю, что сборная и клубы вернутся в соревнования в 2027 году

Глава РПЛ Алаев: верю, что сборная и клубы вернутся в соревнования в 2027 году
Комментарии

Президент Мир РПЛ Александр Алаев выразил надежду на возвращение российских команд в международные соревнования в 2027 году.

— Я верю, что сборная вернётся в соревнования на отбор к Евро-2028. Я хочу этого. Не верю, что мы поедем на чемпионат мира 2026 года. Но следующие официальные соревнования — чемпионат Европы. Хочу и верю, что в 2027 году сборная будет участвовать в официальных турнирах, а клубы будут в еврокубках.

— Если нас возвращают сейчас, что нужно будет менять, чтобы клубы смогли выступить в еврокубках в следующем сезоне?
— Календарь РПЛ вряд ли поменяется. У нас 30 туров, мы формат менять не планируем. Изменения в Кубке можно обсуждать, — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Российские команды отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года по политическим мотивам.

Комментарии
