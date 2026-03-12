Мелкадзе: если «Спартак» выиграет все матчи, все забудут про пять мячей от «Динамо»

Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе рассказал, что нужно сделать московскому «Спартаку», чтобы исправить ситуацию после разгромного поражения от столичного «Динамо» со счётом 2:5 в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

— Есть ли шансы у «Спартака» исправить ситуацию в РПЛ и Кубке в этом сезоне?

— Конечно, «Спартак» может исправить ситуацию. Если команда все матчи до конца сезона выиграет, то все забудут про эти пять мячей от «Динамо». Исправить ситуацию всегда можно! — сказал Мелкадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Отметим, что ответная игра «Спартака» и «Динамо» состоится 18 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».