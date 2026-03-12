Федерико Вальверде с хет-триком в ворота «Сити» признан игроком недели Лиги чемпионов
Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует пресс-служба соревнования на странице в социальной сети X.
Уругвайский футболист забил три гола в ворота «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала (3:0).
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20' 2:0 Вальверде – 27' 3:0 Вальверде – 42'
В голосовании Вальверде опередил форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса с двумя голами и результативной передачей во встрече с «Тоттенхэм Хотспур» (5:2), вингера «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию с дублем и ассистом в ворота «Челси» (5:2) и нападающего «Баварии» Майкла Олисе с двумя голами и голевой передачей в матче с «Аталантой» (1:6).
