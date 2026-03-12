Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Федерико Вальверде с хет-триком в ворота «Сити» признан игроком недели Лиги чемпионов

Федерико Вальверде с хет-триком в ворота «Сити» признан игроком недели Лиги чемпионов
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует пресс-служба соревнования на странице в социальной сети X.

Уругвайский футболист забил три гола в ворота «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала (3:0).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20'     2:0 Вальверде – 27'     3:0 Вальверде – 42'    

В голосовании Вальверде опередил форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса с двумя голами и результативной передачей во встрече с «Тоттенхэм Хотспур» (5:2), вингера «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию с дублем и ассистом в ворота «Челси» (5:2) и нападающего «Баварии» Майкла Олисе с двумя голами и голевой передачей в матче с «Аталантой» (1:6).

Материалы по теме
10 топ-клубов, которые так и не выиграли Лигу чемпионов. Некоторые команды могут удивить!
10 топ-клубов, которые так и не выиграли Лигу чемпионов. Некоторые команды могут удивить!

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android