Болонья — Рома. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Агент Дембеле провёл встречу со спортивным директором «Манчестер Сити» — The Sun

Комментарии

Мусса Сиссоко, агент 28-летнего футболиста нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле, провёл встречу со спортивным директором «Манчестер Сити» Угу Вианой, сообщает The Sun.

Стороны обсуждали возможный трансфер французского форварда в клуб АПЛ. У Дембеле действующий контракт с «ПСЖ» до 30 июня 2028 года, однако переговоры о продлении сделки идут довольно сложно. Стороны не могут найти компромисс.

Усман Дембеле перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2023 году за € 50 млн. В нынешнем сезоне нападающий провёл за парижан 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Комментарии
